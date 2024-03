THURAM, Razzismo in Serie A inaccettabile. Su Acerbi...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram, durante la conferenza stampa in vista delle prossime gare della nazionale francese, è tornato, tra i vari argomenti trattati, sul tema del razzismo. Queste le sue parole: "Sono d'accordo con Maignan: dobbiamo uscire dal campo. Dobbiamo battere i pugni sul tavolo per far capire che questo è inaccettabile".

Sul caso Acerbi

"Quando c'è una procedura così delicata, il giocatore deve restare per difendersi e spiegare cosa è successo. Non è il momento di andare in Nazionale".