PELLISSIER RFV, Un'impresa giocare su 3 fronti. Belotti...

L'ex attaccante Sergio Pellissier ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante Garrisca al Vento. Queste le sue parole sulla gara di domani: "La Fiorentina deve giocare come se fossero 0-0. Non bisogna giocare la partita pensando di essere già qualificati, ma questo Italiano lo sa e sicuramente cercherà di trasmetterlo alla squadra. L'obiettivi principale è sicuramente la Conference League. La Fiorentina non ha una rosa competitiva per tre fronti, è un'impresa titanica. Quello che stanno facendo è qualcosa di straordinario, poi è normale che non è facile andare a Verona e vincere mettendo in campo giocatori che hanno giocato poco. Forse l'unico limite che può avere la Fiorentina è questo".

Su Belotti: "Belotti purtroppo ha avuto la problematica di diventare un centrocampista/incontrista piuttosto che un attaccante. A Torino era arrivato in doppia cifra, ma negli ultimi anni ha fatto più le rincorse a recuperar palloni che gol. Deve riprendere la marcia giusta, però è un attaccante importante che sa dare il suo contributo alla squadra. Italiano di solito quando ha giocatori importanti riesce a renderli al meglio".

Sull'attacco: "La Fiorentina ha bisogno di un attaccante da doppia cifra. Se vuole puntare a vincere qualcosa o a qualcosa di importante serve un giocatore così. Quello che è mancato alla Viola negli ultimi anni è il Toni della situazione che arriva a 20 gol a stagione".

Su Nzola: "Neanche io mi immaginavo un rendimento così basso. Lui può essere un ottimo attaccante se avesse dimostrato le sue qualità. A Firenze però ci sono le pressioni. Non tutti reggono la pressione, e Nzola è andato in crisi".

