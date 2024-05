ANCELOTTI, Sogna altra finale, "ma serve Real migliore"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Carlo Ancelotti all'inseguimento di un'altra finale. Il tecnico italiano del Real Madrid invita tutti, al Bernabeu, al massimo rispetto del Bayern Monaco che domani sara' l'avversario delle semifinale di ritorno, nonostante all'andata in Baviera sia finita 2-2. "Ma loro hanno giocato meglio. Servira' un Real che giochi una partita intensa - le parole di Ancelotti alla vigilia - sia in fase offensiva, sia soprattutto in quella difensiva. Tutte e due le squadre hanno giocatori rapidi e sono molto abili nelle transizioni: per tradizione, numero di Champions vinte e gioco, Real e Bayern sono tra le grandi di Europa".

Detto che in porta ci sara' Lunin, anche se Courtois e' appena rientrato dal lungo infortunio, Ancelotti ha descritto il clima che si vive nello spogliatoio. "E' di euforia, perche' sono giorni che vale la pena vivere. Poi, per la preoccupazione dell'avversario ci sara' tempo domani..". Quanto alla festa per la Liga appena vinta, "abbiamo scelto di aspettare. Ci sara' tempo per festeggiare" (ANSA).