VIDEO-FOTO FV, Viola a Bruges: ispezione del campo

Fonte: dai nostri inviati a Bruges

La Fiorentina è arrivata a Bruges. Come mostrato dai video realizzati da FirenzeViola.it, in questi minuti la squadra viola ha raggiunto lo stadio del Club Brugge ed è scesa sul mano erboso per ispezionare le varie zone del campo che domani ospiterà la sfida valida per la semifinale di ritorno di Conference League. Fra pochi istanti inizierà anche la conferenza stampa pre partita di Vincenzo Italiano.