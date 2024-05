A. SOTTIL A RFV, CHE DISPIACERE L'INFORTUNIO. STASERA TIFEREMO INSIEME

FirenzeViola.it

Andrea Sottil, ex viola e padre di Riccardo nonché ex allenatore dell'Udinese, ha parlato così a 'Viola amore mio' in diretta su Radio Firenzeviola: "Un peccato davvero che Riccardo non possa giocare stasera. Il primo ad essere dispiaciuto è lui ma lo siamo un po' tutti perché aveva raggiunto una grande condizione psico-fisica e c'era la possibilità di dare continuità ai due gol bellissimi che aveva realizzato. Purtroppo è arrivato questo infortunio che ha interrotto tutto e non gli dà la possibilità di dare una mano ai suoi compagni ma tant'è: è andata così e ora deve pensare a recuperare per la prossima stagione".

Che impressione le ha fatto il boato del Franchi per i gol di Riccardo?

"Lui ha avuto un brutto infortunio l'anno scorso con un'operazione delicata che gli ha tolto un'ernia alle vertebre e da calciatore professionista il problema è stato tutto il protocollo di rientro. Ha lavorato tanto l'anno scorso ma anche questo, vi posso assicurare che lo ha fatto dalla mattina alla sera per tornare quello che è sempre stato. Poi ci sono stati anche infortuni muscolari perché l'assetto ci vuole del tempo prima che torni perfetto, basti pensare a Chiesa. Ora moralmente era molto molto giù dopo la partita e l'infortunio, ma è normale sia così. In questi giorni va un po' meglio. Noi cerchiamo di stargli sempre vicino ma è un ragazzo forte e di personalità: supererà anche questo esame difficile che la vita gli ha messo di fronte. Inizierà a breve la fisioterapia e per il ritiro sarà a disposizione anche perché l'infortunio non è invalidante alle gambe: nella sfortuna, meglio la clavicola che un arto inferiore".

Vedrete insieme la partita stasera?

"Assolutamente sì, la vedremo a casa insieme e faremo il tifo tutti quanti insieme. Sarà una partita difficile perché il Brugge si è dimostrata una squadra molto giovane, che può pagare un po' di inesperienza ma è sbarazzina e gioca in casa. Comunque credo che la Fiorentina abbia tutte le qualità per portare a casa la gara e andare ad Atene. Il gol del 3-2 è stato importantissimo perché ti dà un vantaggio: la Fiorentina ha in rosa giocatori esperti".

