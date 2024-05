ARBITRO, Il bilancio di Meler con le italiane è positivo

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Sarà Halil Umut Meler a dirigere la semifinale di ritorno tra Brugge e Fiorentina. L'arbitro turco è purtroppo noto per un fatto accadutogli lo scorso 11 dicembre quando, al termine del match del massimo campionato turco tra Ankaragucu e Rizespor, terminato 1-1, subì un pugno in faccia dal Presidente della squadra di casa Faruk Koca. Per Meler, la gara di domani sarà la prima di questa stagione in Conference League.

Meler ha diretto una sola volta il Brugge in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League dove la squadra belga perse 5-1 a Lisbona contro il Benfica. L'arbitro, originario di Smirne, non ha mai diretto una gara della Fiorentina ma ha buoni precedenti con le squadre italiane con 5 vittorie e una sola sconfitta.