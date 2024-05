CONFERENCE, Nessun diffidato: Nico e Quarta ok

FirenzeViola.it

Domani sera la Fiorentina va a caccia della sua seconda finale consecutiva. Per quanto riguarda la situazioni diffidati, nonostante Nico Gonzalez e Martinez Quarta siano stati ammoniti nella semifinale di andata, non sono a rischio squalifica. Giunti alle semifinali del torneo, da regolamento, i cartellini gialli erano stati completamente azzerati. Per i due argentini però non vi è pericolo di saltare la finale, anche se nella gara di domani prenderanno un'ammonizione. Ovviamente l'unico modo per essere squalificati nell'ultimo atto della competizione è in caso di espulsione.