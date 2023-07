FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lucchese a breve dovrebbe iniziare a muoversi sul mercato in entrata. Come si legge su gazzettalucchese.it, una delle idee per l'attacco rossonero risponderebbe al nome di Samuele Spalluto. Classe 2001, di proprietà della Fiorentina, nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Ternana e, da gennaio, quella del Novara.