SERIE A, L'Inter espugna l'Olimpico: 2-0 alla Roma

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter si conferma in buona forma e batte la Roma 2-0, all'Olimpico. Sblocca il risultato Dimarco, imbeccato da Dunfries, che al 33' trafigge il portiere della Roma. Al 55' i giallorossi reclamano un rigore per un tocco di mano di Darmian, l'arbitro viene richiamato al Var ma lui conferma la sua prima decisione e non assegna il penalty. Al 74' c'è il raddoppio di Lukaku su suggerimento di Lautaro. Con questa vittoria la Roma resta settima a 58 punti (+8 dalla Fiorentina, ottava) mentre l'Inter supera il Milan in zona Champions, portandosi al quarto posto (63 punti contro i 61 del Milan, ora quinto).