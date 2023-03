MASPERO, A Cremona ci sarà un ambiente caldo

L'ex viola Riccardo Maspero ha parlato della prossima sfida Cremonese-Fiorentina: "La partita con il Milan, al di là della gara di Conference ieri, credo possa essere stata la partita della svolta. I viola hanno conquistato tre punti fondamentali in campionato per giocare con più tranquillità. A Cremona i viola troveranno sicuramente un ambiente molto caldo. Certo, se una squadra ha vinto una sola partita in tutto il campionato qualche problema ce l'ha ma la Fiorentina troverà una Cremonese più solida del girone di andata, perché Ballardini ha messo un po' di ordine. Con Alvini i grigiorossi facevano un bel gioco, ma ottenevano poco"