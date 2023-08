LLORIS, Dice no alla Lazio perché vuole essere titolare

Hugo Lloris non sbarcherà in Italia per vestire la maglia della Lazio. Lo scrive L'Equipe, che spiega come il portiere del Tottenham, trentasei anni, abbia detto no alla Lazio nonostante i biancocelesti avessero trovato un accordo di massima con il Tottenham per la cessione del portiere degli Spurs.

Le ragioni sono prettamente personali: Lloris avrebbe voluto garanzie di titolarità alla Lazio, che con la presenza di Provedel, miglior portiere dello scorso anno, non avrebbe avuto. E così ha deciso di rifiutare l'offerta. Sceso nelle gerarchie del Tottenham dopo l'arrivo di Guglielmo Vicario, Lloris è ora alla caccia di una nuova squadra, tra Europa e Arabia Saudita, meta che a questo punto non è da escludere per il futuro del francese.