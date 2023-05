TV8, Fiorentina-West Ham sarà trasmessa in chiaro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Dopo le polemiche per la programmazione televisiva delle semifinali europee delle squadre italiane, dove la Fiorentina è stata l'unica non in chiaro, TV8 ha annunciato che trasmetterà la finale di Conference League. Lo si apprende dal sito ufficiale dell'emittente televisiva, che manderà in onda la gara tra Fiorentina e West Ham dell'Eden Arena di Praga, il prossimo 7 giugno.