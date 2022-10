FOTO, Le Chiavi della Città a Berrettini al Franchi

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TERRACCIANO: PRIORITÀ AL RINNOVO CON ACF Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... NOTIZIE DI FV ACF-LAZ 0-3, NOTTE FONDA PER LA VIOLA: L. ALBERTO GOL La Lazio dilaga all'Artemio Franchi. Pedro arriva per primo su un lancio lungo, lavora il pallone per Immobile che serve Luis Alberto: lo spagnolo calcia forte e buca Terracciano, gelando lo stadio. Partita chiusa. La Lazio dilaga all'Artemio Franchi. Pedro arriva per primo su un lancio lungo, lavora il pallone per Immobile che serve Luis Alberto: lo spagnolo calcia forte e buca Terracciano, gelando lo stadio. Partita chiusa. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 ottobre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi