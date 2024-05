FERRARI, Carichi a mille. Dalle 17 pensiamo al Brugge

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'attuale e nuovo direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato nel pre-partita di Hellas Verona-Fiorentina ai microfoni di DAZN: "Siamo carichi a mille, per la Conference e perché il presidente è venuto a trovarci. L'energia c'è, speriamo di metterla tutta in campo. Arrivare in finale è una cosa bellissima che abbiamo già provato, speriamo di tornarci e avere un finale diverso. Per la società, per la squadra e per i tifosi conterebbe tantissimo ma oggi il nostro obiettivo è fare il meglio qua e poi dalle 5 penseremo al Brugge".