Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Mirror, il Liverpool, nonostante l'acquisto fatto pochi giorni fa di Wataru Endo, continua a seguire con attenzione la vicenda di mercato legata a Sofyan Amrabat. Resta alla finestra anche il Manchester United, che però avrebbe individuato in Ryan Gravenberch l'obiettivo numero uno per rafforzare la propria linea mediana di campo.