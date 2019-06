COMMISSO, Voglio vincere e investire. Il Franchi...

Intervenuto a Sportbusiness.com, il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato soprattutto delle sue ambizioni con la Fiorentina e in particolare con lo stadio Artemio Franchi: "Non può essere fatto tutto da un giorno all'altro, non siamo il Milan o la Juventus, ma è parte della nostra strategia sviluppare il marchio e aumentare i ricavi per comprare giocatori migliori. I flussi di entrata in serie A sono circa un terzo della Premier League e vedo molte opportunità. Essere lontano dall'Europa? Quello del Liverpool ha appena vinto una Champions League, e non possiede una squadra di baseball a Boston? Pensate che John Henry vada a Liverpool ogni partita? Ho intenzione di esserci molto: non tutti i giorni, non tutte le settimane, ma molto. Però ho bisogno di imparare: non ho intenzione di promettere troppo. Il Franchi? Ho intenzione di investire e vincere qualcosa oltre a spendere per le infrastrutture, compreso lo stadio esistente. Dobbiamo migliorarlo"