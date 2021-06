INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MOENA: OK AL VIOLA VILLAGE. PER AMICHEVOLI... Il Trentino riapre ai ritiri visti gli ingenti danni che il Covid ha comportato nel 2020 alle località che di solito ospitavano i club di calcio, come Moena e Dimaro che ospitano Fiorentina e Napoli (ma in zona ci sono anche Cagliari e Bologna tra i club di A). Ma per... Il Trentino riapre ai ritiri visti gli ingenti danni che il Covid ha comportato nel 2020 alle località che di solito ospitavano i club di calcio, come Moena e Dimaro che ospitano Fiorentina e Napoli (ma in zona ci sono anche Cagliari e Bologna tra i club di A). Ma per... NOTIZIE DI FV DAL SUDAMERICA, PULGAR SEGNA. PEZZELLA E CACERES... Le qualificazioni per il Mondiale in Qatar ha visto, nella notte, il Cile pareggiare con la Bolivia per 1-1. Tra i marcatori, spunta Erick Pulgar, a cui ha poi risposto Marcelo Moreno su rigore. Spazio anche per Martin Caceres col suo Uruguay nella partita contro il... Le qualificazioni per il Mondiale in Qatar ha visto, nella notte, il Cile pareggiare con la Bolivia per 1-1. Tra i marcatori, spunta Erick Pulgar, a cui ha poi risposto Marcelo Moreno su rigore. Spazio anche per Martin Caceres col suo Uruguay nella partita contro il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 giugno 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi