BRAGLIA, Fossi la Juve sacrificherei Chiesa per Zaniolo

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia.

Zaniolo dice che vuole andare alla Juventus, prima o poi: "Le dichiarazioni credo siano inequivocabili sulla sua volontà. Bisogna vedere chi gestisce Zaniolo. Non può essere gestito da uno come Allegri, che non è un allenatore che può farlo rendere visto il suo carattere. Servirebbe uno come Conte".

Sacrificherebbe Chiesa per lui? "Sì. Come prospettive future sì, ma con un allenatore che sappia farlo rendere. Chiesa? Per me non è contento al ritorno di rivedere Allegri. Per questo la Juventus farebbe bene a vendere il giocatore, perché ancora ci guadagnerebbe e poi ci guadagnerebbe Chiesa per il suo futuro. Come fa uno come Chiesa, non stimando Allegri, a tornare? Non credo che Allegri possa rivalutare Chiesa e farlo esprimere ad alti livelli".