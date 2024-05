BARONI, Italiano mi ha fatto una battuta. Grande vittoria

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tecnico dell'Hellas Verona Marco Baroni ha commentato così a DAZN la vittoria arrivata contro la Fiorentina: "Vittoria complicatissima perché giocavamo contro una squadra forte. Abbiamo preparato bene la partita andando in pressing alti, è veramente difficile affrontare la Fiorentina ma i ragazzi sono stati bravissimi perché abbiamo ridotto al limite il loro potenziale offensivo. Sono contento e faccio i complimenti alla squadra così come al nostro pubblico. Uso la parola insieme perché è l'unico modo che abbiamo per salvarci. Sarà durissima ancora ma abbiamo l'opportunità di giocarcela fino alla fine".

Prestazione da leader di Lazovic.

"Darko è un ragazzo straordinario, un grande professionista. È molto bravo nelle letture e dal punto di vista tattico ci dà tanto. Peccato perché potevamo essere più cinici davanti nelle occasioni che abbiamo avuto. Contro queste squadre è normale soffrire e nel secondo tempo Kouame ci ha messo in difficoltà perché ha struttura e loro hanno iniziato ad alzare la palla. Ma i ragazzi sono sempre stati attenti".

Cosa può dire di Noslin?

"Noslin ha la bellezza di avere un calcio nella testa senza limiti mentali. Gioca a sinistra o a destra e noi lo ricicliamo dove abbiamo bisogno a seconda della partita. Per noi questo è importante perché non è condizionato da dove gioca, siamo contenti. È un ragazzo giovane, ha energia ma come tutti i giovani deve ancora crescere".

L'importanza del pubblico?

"Per noi è fondamentale. Io questo popolo lo conoscevo già e sapevo quanto ci poteva stare vicino nelle difficoltà. Alla squadra dico sempre che bisogna emozionare chi ci guarda: in un transfer tra squadra e tifosi. Quando accade viene ripagata dal sostegno. Oggi c'era una grande energia nello stadio".

Cosa vi siete detti con Italiano?

"Mi ha fatto una battuta su come ero vestito. A me piace mettere la tuta perché è un'immagine che devo trasmettere alla squadra. Vincenzo sta facendo un lavoro straordinario: è veramente bravo".