A. SERENA, Juve col Toro giochi come contro la Fiorentina

L'ex attaccante Aldo Serena ha parlato a Tuttosport soffermandosi sul derby della Mole fra Torino e Juventus in programma domani e sulle prestazioni di Federico Chiesa: "Chiesa ora mi sembra stare bene e Allegri gli ha dato campo libero per muoversi, che per un attaccante con le sue caratteristiche è la cosa migliore. Gli manca solo un po’ di lucidità sottoporta che spesso ha avuto. Su Sanabria mi ero sbilanciato e lo vedevo in doppia cifra perché è bravo di testa, nelle deviazioni, in area fa sempre il movimento giusto. Non ho mai capito cosa gli manchi".

Che partirà sarà?

"La Juve deve giocare 90 minuti come il primo tempo con la Fiorentina, altrimenti rischia. Ma la Champions credo sia ormai quasi certa. Per il Toro non sarà semplice arrivare in Europa: le squadre che sono davanti sono tutte attrezzate e di livello".