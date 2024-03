PROF.CAPUA A RFV, Barone, ora è dura fare previsioni

Intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione Viola amore mio, il professor Giuseppe Capua - specializzato in Medicina Nucleare e Medicina dello Sport - ha detto la sua sul secondo bollettino medico che ha riguardato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone: "Il comunicato della Fiorentina dice tutto e nulla: dovremmo intanto sapere se Barone che tipo di intervento ha avuto: se angioplastica o di bypass. L'arresto cardiaco oltretutto è molto particolare, specie se avvenuto in un contento extra ospedaliero. Barone al momento è intubato ed ha una prognosi altamente riservata ma qualsiasi intervento abbia subito non possiamo fare delle previsioni".

Che tipo di decorso si attende, dunque?

"La soluzione dipenderà dal danno che ha provocato l'arresto cardiaco e questo il comunicato il club viola non lo dice. L'unica cosa che si può dire è che il dirigente viola è sostenuto in vita dalle macchine. Sinceramente non sarei in grado di prevedere quando potrà essere fatto un nuovo punto medico. Bisogna capire che reazione avrà il paziente dopo l'intervenuto subito".