PRES. COMUNITÀ POZZALLO USA A RFV, Ecco la nostra iniziativa per Barone

Angela Ammatuna Villanella a Radio FirenzeViola

Angela Ammatuna Villanella, presidentessa della comunità pozzallese negli Usa è intervenuta a Radio FirenzeViola durante Viola Weekend per parlare della scomparsa di Joe Barone: "Una grande tragedia, uno shock per tutti noi per la dipartita prematura di Joe Barone. perché grande amico della mia famiglia fin da bambini, anche io ho lasciato Pozzallo quando avevo 12 anni. Il fratello Giovanni è stato il presidente della comunità pozzallese in Usa per 12 anni poi a gennaio ci sono state le elezioni perché lui non riusciva più a conciliare gli impegni e lo sono diventata io. Joe, Giuseppe o Peppe? Quando uso la parola Joe mi sembra di parlare di una persona che non riconosco, noi che già lo conoscevamo dalla Sicilia lo abbiamo sempre chiamato Giuseppe ma Joe lo hanno chiamato gli italo-americani qui".

Che iniziativa prenderete in sua memoria? "Giuseppe prima che si dedicasse ai Cosmos e poi alla Fiorentina si occupava della società di calcio per bambini a Brooklyn, e quindi abbiamo deciso che la miglior cosa fosse istituire una borsa di studio in sua memoria per aiutare chi non se lo può permettere. Lui ha lavorato per tantissimi anni per introdurre al calcio i bambini, poi anche gli adulti, ed aveva questa passione del calcio fin da piccolo e mi dispiace che ne sia andato nel momento in cui aveva trovato una società all'altezza della sua passione".

Il carattere? "Degli scontri con la stampa ecc ho letto anche qui ma sono sicura che anche in quelli aveva il sorriso in bocca ed era genuino e ogni volta che veniva la passione e l'affetto per Firenze e i fiorentini si percepiva nel modo in cui parlava di loro e della squadra. Sia lui ma anche la sua famiglia".