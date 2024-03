DOTT. ARMENTANO A RFV, Il quadro di Barone resta molto nebuloso

FirenzeViola.it

Nicola Armentano a Radio Firenze Viola

Nicola Armentano, ex medico sociale per le nazionali di nuoto e pallanuoto, su Radio FirenzeViola ha provato a commentare l'operazione subita da Joe Barone al cuore, ieri al San Raffaele dopo il malore: "Intanto lancio un messaggio di vicinanza a Joe Barone e alla sua famiglia. Gli auguro di tornare presto in salute. Quello che si presume è che sia stato un problema di natura infartuale, ad un vaso sanguigno, un torrente che porta del sangue al muscolo cardiaco, interrompendone il funzionamento. Il sangue è vitale per un essere umano, di fronte a un'interruzione del flusso sanguigno fortunatamente oggi la medicina mette a disposizione la possibilità di intervenire senza un intervento chirurgico vero e proprio, quindi per via "esterna", senza una vera apertura del torace. Si prova a dilatare i vasi sanguigni, che permettano al torrente di ripartire".

E da queste problematiche in quanto si può riprendere un essere umano?

"È tutto molto nebuloso. Più tempo intercorre finché la circolazione non riparte, tanto più è probabile che ci possano essere delle complicanze successivamente. Più ci si trova in una condizione in cui il sangue non circola, tanto più la possibilità di avere delle complicazioni è maggiore. Se adesso la mia circolazione venisse interrotta, per qualche minuto posso mantenere tutto comunque com'era prima. Poi da lì a qualche minuto, qualcuno deve soccorrermi, altrimenti la mia sopravvivenza diventa più complicata".