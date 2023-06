TORREIRA, Il Galatasaray ha rifiutato 12 milioni dalla Lazio

FirenzeViola.it

Parziale frenata nel possibile arrivo di Lucas Torreira alla Lazio. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il Galatasaray ha detto no all'ultima proposta biancoceleste per il cartellino dell'ex Fiorentina. La Lazio aveva messo sul piatto fra i 10 ed i 12 milioni di euro, cifra che però non ha convinto i turchi a lasciar partire una delle colonne portanti della squadra.

L'operazione non è comunque chiusa - si legge -, come testimonia il fatto che lo stesso Gala si sta cautelando trattando il cartellino di Leandro Paredes col PSG, ma per arrivare alla fumata bianca la Lazio dovrà alzare l'offerta.