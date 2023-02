PIOLI, Domani è la sua 800esima partita da allenatore

Domani, in occasione di Milan-Atalanta, Stefano Pioli toccherà quota 800 partite da allenatore. Un traguardo importante per l'ex tecnico della Fiorentina, ora al Milan, che ha così commentato nella sua conferenza stampa di oggi: "L'ho saputo ieri sera, il mio obiettivo è arrivare a mille panchine da allenatore del Milan. Io continuo a pensare che tutte le esperienze, in positivo e in negativo, mi sono servite per farmi crescere. Poi è chiaro che quando vinci uno Scudetto quello resta un punto di riferimento, ma mi auguro che nel mio futuro ce ne siano ancora altre di gare come quella Scudetto".