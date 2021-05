MARESCA, Il Parma ha scelto: panchina all'ex viola

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MILENKOVIC SI OPERA: ECCO IL MOTIVO Come ha anticipato il tecnico viola, Beppe Iachini, in conferenza stampa, Nikola Milenkovic non sarà convocato per la sfida di domani sera contro il Crotone a causa di un intervento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'operazione che... Come ha anticipato il tecnico viola, Beppe Iachini, in conferenza stampa, Nikola Milenkovic non sarà convocato per la sfida di domani sera contro il Crotone a causa di un intervento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'operazione che... NOTIZIE DI FV GATTUSO, GRINTA E GAVETTA: DA CALCIATORE E DA TECNICO Campione del mondo nel 2006 (senza dimenticare l'oro nel 2000 con l'Under 21), Gennaro Gattuso appartiene ad una generazione di campioni-uomini che ha sempre masticato calcio ma che lo ha fatto lavorando sodo, mettendosi sempre in discussione e facendo la gavetta... Campione del mondo nel 2006 (senza dimenticare l'oro nel 2000 con l'Under 21), Gennaro Gattuso appartiene ad una generazione di campioni-uomini che ha sempre masticato calcio ma che lo ha fatto lavorando sodo, mettendosi sempre in discussione e facendo la gavetta... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 maggio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi