Nuova avventura per Ianis Hagi. Il figlio d'arte, ex giocatore della Fiorentina, lascia il Glasgow Rangers in prestito e firma con il Deportivo Alaves. Per il 24enne centrocampista si tratta della seconda esperienza in uno dei cinque maggiori campionati europei: in precedenza aveva vestito anche le maglie di Genk e Viitorul.