DIAMANTI, Uscita dal calcio in grande stile: il video

© foto di Federico De Luca

Alessandro Diamanti, ex giocatore, tra le altre, della Fiorentina, ieri sera ha giocato la sua ultima partita da professionista. Al termine di quest'ultima, come mostra il video sottostante pubblicato dal Western United, Alino è stato portato portato verso l'uscita dal campo in grande stile, con ai lati i giocatori, anche della squadra avversaria, che lo applaudivano. Di seguito le immagini.