DALLA BULGARIA, Bojinov può tornare: c'è il Livorno

Secondo i media bulgari il futuro di Valeri Bojinov, classe ‘86 svincolato dopo l’esperienza al Botev Vratsa, potrebbe essere nuovamente in Italia. L’attaccante infatti sarebbe finito nel mirino del Livorno dove si è recentemente insediato come direttore sportivo quel Vittorio Cozzella che lo ha avuto a Lecce (dove era collaboratore di Pantaleo Corvino) e Terni (ai tempi in cui era ds dei rossoverdi). Bojinov, che in Italia ha vestito anche le maglie di Fiorentina, Juventus, Parma, Hellas Verona e Vicenza, non ha chiuso a una nuova esperienza all’estero e potrebbe ripartire dal club amaranto.