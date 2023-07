CUADRADO, Si sono incontrati l'entourage e la Lazio

FirenzeViola.it

Come ormai è ufficiale da tempo, Juan Cuadrado non è più un giocatore della Juventus. Ciononostante, il suo futuro potrebbe ancora essere in Italia. Il suo agente, riferisce oggi Il Messaggero, ha incontrato recentemente Claudio Lotito per discutere di un eventuale passaggio dell’ex viola alla Lazio. A bocciare il colombiano è stato Sarri, ma dati i buoni rapporti con l’entourage - si legge - sono previsti nuovi contatti tra le parti, anche per parlare di altri suoi assistiti, come Karlsson dell’AZ Alkmaar.