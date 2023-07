BERNARDESCHI, Il Bologna vuole il giocatore in prestito

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato italiano stenta a decollare ma, nonostante tutto, il Bologna sta facendo la sua parte. Lo ha sottolineato ieri anche l'amministratore delegato, Claudio Fenucci, salito a Valles per l'ultima giornata di ritiro dei rossoblù. Tra i temi trattati anche la situazione Bernardeschi: "É un giocatore che ci piacerebbe ma non c'è una trattativa vera e propria. Prima vanno risolte le questioni tra lui e il Toronto". L'ex Juve e Fiorentina, quindi, é seguito dal Bologna che però sarebbe disposto a concludere l'operazione solo in caso di prestito, così come per Ballo Touré.