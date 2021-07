VIDEO FV, Tifosi all'arrivo dei viola a Moena

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TRA ANTOGNONI E LA FIORENTINA È ADDIO E’ avvenuto nel pomeriggio di oggi il tanto atteso confronto tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni. Come previsto dall’incontro odierno non è emerso un accordo sul futuro ruolo di Antognoni e di comune accordo le parti hanno deciso di interrompere la... E’ avvenuto nel pomeriggio di oggi il tanto atteso confronto tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni. Come previsto dall’incontro odierno non è emerso un accordo sul futuro ruolo di Antognoni e di comune accordo le parti hanno deciso di interrompere la... NOTIZIE DI FV MOENA, 28 I PRESENTI: OUT AMRABAT E ZURKOWSKI Con il trasferimento a Moena prende il via ufficialmente il ritiro vero e proprio della Fiorentina. I convocati sono 28 visto che dal gruppo convocato per il pre-ritiro sono stati depennati due centrocampisti, Amrabat che si è operato di pubalgia e Zurkowski che in... Con il trasferimento a Moena prende il via ufficialmente il ritiro vero e proprio della Fiorentina. I convocati sono 28 visto che dal gruppo convocato per il pre-ritiro sono stati depennati due centrocampisti, Amrabat che si è operato di pubalgia e Zurkowski che in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 luglio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi