VIDEO FV, La partenza dei viola per la Serbia

Fonte: Dagli inviati Andrea Giannattasio e Riccardo Rizzo

La Fiorentina in questi minuti è in partenza dall'aeroporto di Peretola per Leskovac. Dove alle 18 ci sarà la conferenza stampa di Italiano e di un giocatore viola (a seguire la conferenza del Cukaricki e poi l'allenamento dei serbi) e dove domani si giocherà la quarta partita del girone di Conference tra i padroni di casa e la Fiorentina. Ecco le immagini realizzate da Firenzeviola.