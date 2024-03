VIDEO FV, Dirigenti e staff viola tornano a Firenze

Fonte: da Milano, Alessandro Di Nardo

È rimasta solo la famiglia con Joe Barone all'ospedale San Raffaele di Milano, dove il dg della Fiorentina è ricoverato in terapia intensiva fin dal tardo pomeriggio di ieri. Come mostra il video di Firenzeviola.it, i dirigenti e lo staff del club viola, tra cui Pradè e Italiano che erano tornati nelle sale dell'ospedale dalle 18 di oggi, hanno lasciato Milano e preso la via di Firenze.