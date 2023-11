PRIMAVERA, Al Viola Park Fiorentina-Verona finisce 2-2

Fonte: dal Viola Park - cronaca a cura di Ludovico Mauro

94' - Ancora proteste nell'area del Verona. Padilla sguscia via in mezzo a due uomini e viene steso, ma per l'arbitro è simulazione. Era l'ultima azione del match, che si conclude ora sul 2-2.

93' - Proteste viola per un presunto calcio di rigore, ma l'arbitro nega un mani in area degli ospiti.

90' - Tempo di recupero 5 minuti.

86' - Calcio di rigore per la Fiorentina! Palla in mezzo dalla destra e Sene viene colpito da un difensore. Lo stesso Sene si incarica di calciare e batte Toniolo centralmente. Pareggia la Fiorentina, 2-2!

84' - Verona vicino alla terza rete. Dentale in area viene servito sulla corsa e tira di prima, ma prende l'esterno della rete.

82' - Ancora sostituzioni per il Verona, lasciano il campo Henry e Patane, per Dentale e Minnocci.

78' - Escono Kouadio e Fortini ed entrano Caprini e Padilla, altre mosse di Galloppa.

75' - Cambio nel Verona, fuori Dalla Riva e dentro Ventura.

73' - Dopo una bella uscita di Vannucchi su una ripartenza avversaria, Rubino rovescia il fronte e si libera bene nell'area veronese, lasciando partire un sinistro che però si spegne sul fondo.

69' - Subito in partita Maggini, che sulla destra raccoglie la palla e prova l'uno contro uno, ottenendo un angolo poi non sfruttato dai viola.

68' - Doppio cambio della Fiorentina: lasciano il campo Vigiani e Vitolo, entrano Rubino e Maggini.

65' - Raddoppia il Verona! Dalla destra arriva un cross in mezzo e Diao è lesto ad anticipare tutta la difesa viola, mettendo dentro il gol del 2-1 per gli ospiti.

61' - Si libera bene Vigiani sulla destra servendo Sene di prima, con l'esterno. La punta però serve all'esterno un pallone di ritorno sbagliato, col portiere ospite che esce e raccoglie.

59' - Primo cambio del match. Nei viola Ievoli lascia il campo per Harder. Non cambia nulla a livello tattico.

55' - Palo di Braschi! Dopo 5 minuti di confusione, la Fiorentina mette dalla destra uno spiovente ad altezza testa, Braschi gira sul palo lontano e colpisce il legno.

50' - Fraseggia a lungo la Fiorentina nella metà campo avversaria, con Amatucci e Ievoli che cercano di portare la palla addosso a Sene. L'attaccante però non regge l'urto del difensore e il Verona riparte senza problemi.

46' - Lunga discesa di Vigiani sulla destra che apre per Sene. La punta mette un bel pallone tagliato in mezzo ma non ci arriva nessuno.

17:30 - Comincia la ripresa, batte la Fiorentina. Nessun cambio.

46' - Fine primo tempo, tra Fiorentina e Verona Primavera è 1-1 al 45esimo.

45' - Un minuto di recupero.

40' - Pecca di egoismo Cissè, che riceve la palla dalla destra con l'uomo attaccato. Invece di fare la sponda prova a giarsi, trovando un tiro facile da parare per Vannucchi.

38' - Fiorentina vicina al gol! Bella punizione messa dentro dalla destra verso la porta, ci arriva Biagetti che schiacchia di testa ma non trova la porta.

30' - Continua a premere la Fiorentina specie sulla sinistra, Fortini votato all'uno contro uno. Viola che però non trova il varco giusto, nonostante la grande quantità di palloni immessi in area.

25' - Bella iniziativa di Patane sulla corsia destra, con un doppio passo e un cross forte nel mezzo. Bravo Vannucchi a bloccare a terra.

22' - Primo giallo del match. È per Dalla Riva, che dopo un angolo per il Verona spezza la ripartenza della Fiorentina con una palese trattenuta di maglia.

19' - È ancora Cissè l'uomo più pericoloso degli ospiti, che in questa occasione raccoglie la sfera centralmente e lascia partire un'altra volta il destro in modo potente, ma impreciso.

18' - Vigiani in mezzo al campo tocca per Ievoli che serve sulla fascia Fortini. Bella sterzata del laterale di Galloppa che calcia col sinistro, ma sulla rete esterna.

16' - Angolo per il Verona guadagnato dopo una ripartenza, sul cross c'è un batti e ribatti che si conclude sopra la traversa dei viola.

15' - Ancora Amatucci dal limite dell'area cerca la conclusione rasoterra, la palla esce alla destra di Toniolo.

12' - Guadagna un'ottima punizione la Fiorentina dai 25 metri, Amatucci scodella in area morbido, il Verona libera senza problemi.

9' - Pareggia il Verona! Cissè riceve la sfera all'altezza del limite dell'area e col destro lascia partire un incrociato rasoterra che bacia il palo e si insacca alle spalle di Vannucchi. È 1-1 al Viola Park.

7' - Ottima chiusura di Biagetti su DIao, che era stato lanciato sulla destra verso le porta. Azione sventata.

4' - Subito in vantaggio la Fiorentina! Ha segnato Fortini! Sulla destra si sviluppa una trama di gioco che porta Fortini a ricevere la palla sulla corsa dentro l'area, e pur scivolando, col destro calcia sul palo lontano e batte il portiere.

16:30 - Calcio d'inizio, si parte. Verona in maglia gialla, Fiorentina chiaramente viola.

Dallo stadio "Curva Fiesole" del Viola Park, alle 16:30 va in scena Fiorentina-Verona del campionato Primavera, valida per il posticipo della nona giornata.Viola che vengono dal pesante 3-0 subito in casa della Juventus, vogliosi di riscatto e di abbandonare la terzultima posizione della classifica attuale, con 5 soli punti conquistati. Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): Vannucchi; Biagetti, Kouadio, Romani; Vigiani, Vitolo, Amatucci, Ievoli, Fortini; Sene, Braschi. A disp.: Tognetti, Denes, Gudelevicius, Sadotti, Rubino, Maggini, Elia, Guidobaldi, Caprini, Harder, Padilla Mendoza. Allenatore: Daniele Galloppa

VERONA (3-4-1-2): Toniolo; Nwanege, Fagoni, Corradi; Patanè, Riahi, Dalla Riva, Rigo; Cissè; Diao, Henry. A disp.: Castagnini, Ventura, Dentale, De Franceschi, Agbonifo, De Battisti, Doucoure, Minnocci, Valenti, Pavanati, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco