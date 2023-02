JORGE (S.STAMPA), Dura ribaltare questo ko

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MISSIONE ANTI-BRAGA PER IL MATCH ANALYST VIOLA C'è da scommettere che per preparare la sfida di questa sera contro lo Sporting Braga Vincenzo Italiano abbia scelto di non lasciare niente di intentato pur di passare il turno. Si spiega (anche) così la scelta da parte del tecnico viola di spedire il... C'è da scommettere che per preparare la sfida di questa sera contro lo Sporting Braga Vincenzo Italiano abbia scelto di non lasciare niente di intentato pur di passare il turno. Si spiega (anche) così la scelta da parte del tecnico viola di spedire il... NOTIZIE DI FV JOVIC, SOLO OSIMHEN HA SEGNATO PIÙ DI LUI DI TESTA IN A Luka Jovic ha segnato il primo dei suoi gol odierni di testa. Tra i giocatori della Serie A, solo Osimhen (5) ha messo a segno più reti di testa rispetto al serbo tra tutte le competizioni di questa stagione: l’attaccante della Fiorentina ne ha siglate 4. ... Luka Jovic ha segnato il primo dei suoi gol odierni di testa. Tra i giocatori della Serie A, solo Osimhen (5) ha messo a segno più reti di testa rispetto al serbo tra tutte le competizioni di questa stagione: l’attaccante della Fiorentina ne ha siglate 4. ... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi