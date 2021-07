FOTO-VIDEO FV, Finite le visite per Italiano

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ILLANES AL PESCARA: ATTESO DOMANI PER LA FIRMA Julian Illanes passa al Pescara. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il difensore che ha passato gli scorsi anni in prestito in Serie B, domani è atteso a Pescara per la firma sul contratto. Passerà a titolo definitivo alla squadra abruzzese che in... Julian Illanes passa al Pescara. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il difensore che ha passato gli scorsi anni in prestito in Serie B, domani è atteso a Pescara per la firma sul contratto. Passerà a titolo definitivo alla squadra abruzzese che in... NOTIZIE DI FV DOPPIO MURO Nelle ultime settimane si è fatto largo il nome di Stefano Sensi come opzione per il centrocampo della Fiorentina, alla ricerca di un regista che possa garantire miglior qualità nel palleggio rispetto a Pulgar, in attesa di capire se la lunga rosa potrà... Nelle ultime settimane si è fatto largo il nome di Stefano Sensi come opzione per il centrocampo della Fiorentina, alla ricerca di un regista che possa garantire miglior qualità nel palleggio rispetto a Pulgar, in attesa di capire se la lunga rosa potrà... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 luglio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi