FOTO FV, Striscione per Barone al V.Park: "Joe uno di noi"

Fonte: dal Viola Park - Tommaso Loreto

Anche nelle partite del weekend, al Viola Park, si continua a rendere omaggio a Joe Barone. Come raccolto dalle immagini di FV (in calce all'articolo), prima del fischio d'inizio delle sfide tra Fiorentina, Audace Legnaia e Lastrigiana, si è svolto un minuto di silenzio in memoria dell'ex dg della società viola.

Le squadre, entrate in campo, hanno anche srotolato un simbolico striscione con impresso: "Joe uno di noi". A bordo campo presenti anche il patron Rocco Commisso e la moglie Catherine, assieme al capo scout del settore giovanile Maurizio Niccolini.