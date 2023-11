FOTO FV, Pochi tifosi del Genk per ora al rendez-vous

Fonte: dall'inviato Niccolò Righi

Sono ancora poche decine i tifosi del Genk che si sono presentati al rendez-vous di Piazza Indipendenza, luogo selezionato come spesso accade come zona di ritrovo per i tifosi ospiti di Conference League. I circa 1500 tifosi belgi sono ancora in giro per le strade di Firenze e dovrebbero ritrovarsi alle ore 17 per poi prendere i bus che li porteranno allo stadio. Queste le foto della piazza poco dopo le ore 15: