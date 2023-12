FIORENTINA-TORINO 1-0, RIVIVI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura del nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

© foto di www.imagephotoagency.it

FINE SECONDO TEMPO

95' - Sanabria per Vojvoda che prova a impensierire Terracciano con un tiro debole: il portiere blocca

94' - Quarta frena la ripartenza di Zapata mettendo in fallo laterale

92' - Mandragora lancia Sottil che viene anticipato da Djidji e poi finisce a terra dolorante: problemi alla coscia sinistra

90' - L'arbitro concede cinque minuti di recupero

89' - SOTTIL! Lancio di Ranieri per l'attaccante che conclude di prima intenzione: palla alta di poco sopra la traversa

88' - Giallo per Djidji che stende Mandragora sulla corsia di sinistra

87' - Sostituzione per il Torino: fuori Tameze, dentro Seck. Cambia anche la Viola: fuori Ikoné - che si becca il giallo per perdita di tempo - e Bonaventura, dentro Sottil e Quarta

85' - Bonaventura lancia Ikoné che prova a entrare in area, poi, chiuso, si gira e torna indietro. La Fiorentina gestisce il vantaggio

82' - GOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!!! GOOOOOOLLLLLLLL!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!!!!!!!!! RAAAANIIIEEERIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! Il difensore riceve in area il cross di Kouame e, di testa, centra lo specchio per l'improvviso vantaggio! È 1-0 per la Fiorentina quando siamo quasi allo scadere!

81' - Mandragora prova una improbabile conclusione da fuori area che finisce altissima. Nel frattempo c'è Milenkovic a terra in area dolorante: l'arbitro La Penna fa giocare

79' - Djidji prova subito la cavalcata sulla fascia, ma è ben contenuto in agolo da Milenkovic

78' - Vlasic non ce la fa: al suo posto entra Djidji. Dopodiché esce Bellanova per far spazio a Vojvoda

77' - Intanto la Fiorentina sostituisce Biraghi con Parisi

76' - Gioco fermo: c'è Vlasic a terra dopo un contrasto di gioco

74' - Giallo per Ranieri a cui era stato preso ottimamente il tempo da Bellanova

73' - Terracciano coi pugni toglie un pallone insidiosissimo dalla testa di Ilic, in area

70' - Venti minuti alla fine della partita, con la Fiorentina che ancora non riesce a trovare l'azione giusta per segnare il gol del vantaggio

68' - Giallo per Kayode che stende Lazaro sulla sua fascia di competenza

66' - ROSSO PER DANIEL NICCOLINI! Arriva l'espulsione per il vice di Vincenzo Italiano che deve aver preso a male parole il direttore di gara

65' - Italiano urla infuriato per un pallone perso ingenuamente a centrocampo dalla sua squadra

64' - Doppio cambio anche per la Fiorentina: fuori Beltran e Arthur, dentro Nzola e Mandragora

63' - Intanto arriva il dato ufficiale a proposito delle presenze sugli spalti del Franchi: 32.915 i tifosi accorsi allo stadio stasera

61' - Due cambi per il Torino Linetty al posto di Ricci e Sanabria al posto di Pellegri

58' - Kayode cerca di puntare Zapata per entrare in area di rigore avversaria, ma l'attaccante del Torino se la cava effettuando un grande lavoro in fase difensiva

56' - Secondo ammonito della gara. Cartellino giallo per Ricci che dà una manata involontaria a Bonaventura

55' - KOUAME! Traversone di Duncan per l'ivoriano che in tuffo di testa spedisce al lato

54' - Kouame prova a lanciare Ikoné ma lo spunto è troppo corto

52' - Duncan crossa in area incappando in un tocco di mano avversario, ma c'era fuorigioco del ghanese

50' - In questo inizio di secondo tempo qualche errore di troppo da parte di entrambe le squadre in fase d'impostazione di gioco

47' - Ricci rimane a terra dopo un colpo al volto subito in un duello fisico con Bonaventura

46' - Qualche problema di zolle sul campo del Franchi che ha ritardato il ritorno in campo delle squadre

45' - Si riparte! Pallone adesso affidato alla Fiorentina. Nessun cambio

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro La Penna concede un minuto di recupero

43' - IKONÉ! Regalo di Tameze che sbaglia il controllo servendo il francese che prova la girata a tu per tu con Milinkovic-Savic ma sbaglia

42' - Cross di Kayode per Bonaventura che tenta una debole deviazione di testa

40' - Ikoné stoppa sulla lunetta dell'area avversaria e fa la sponda per Kouame che però non riesce a finalizzare

38' - Kayode cerca di puntare Lazaro e riesce a guadagnare un calcio d'angolo per la Fiorentina

36' - LAZARO! Il giocatore si ritrova con la palla in area e prova a sorprendere Terracciano all'angolino basso trovando però i guantoni del portiere

33' - Bonaventura prova la verticalizzazione pericolosa per Beltran, anticipato questa volta da Tameze

32' - Sostanziale equilibrio tra le due squadre, col Torino leggermente più padrone della partita con il 57% del possesso

29' - BELTRAN! Kouame entra in area dalla sinistra e prova a servire Beltran che viene anticipato da Buongiorno di pochissimo

28' - Buongiorno ferma Beltran in modo piuttosto deciso prendendosi i fischi dello stadio, ma l'arbitro lascia correre

26' - Cavalcata di ricci che prova a servire Zapata in area ma trova la chiusura attenta della difesa viola

24' - ANCORA ZAPATA! Gran girata di testa del giocatore del Torino che trova un'altrettanto grande risposta di Terracciano

23' - Ammonizione per Biraghi dopo un fallo a centrocampo su Bellanova

22' - ZAPATA! Rinvio sballato di Terracciano su Vlasic che serve il numero 91 il quale va al tiro spedendo la palla oltre il secondo palo. Tra l'altro c'era fuorigioco dell'attaccante, ma che spavento

21' - Milenkovic ferma irregolarmente Zapata e si prende il richiamo verbale dell'arbitro

19' - Biraghi tocca il pallone corto per Milenkovic che prova la botta da lontano: la sua conclusione viene ribattuta dalla barriera del Torino

17' - Bonaventura si guadagna un fallo prezioso da posizione favorevole. Sul pallone ci sono Biraghi, Milenkovic e Arthur

14' - Fase della partita in cui il ritmo è leggermente venuto meno, con le squadre che tentano di contenersi vicendevolmente

11' - Ranieri mette a terra Vlasic a centrocampo: sarà punizione per il Torino

10' - Lazaro dentro per Pellegri che di tacco cerca l'assist in area ma non c'è nessuno ad approfittarne

8' - Bel pallone di Beltran per Kouame che prova un disimpegno offensivo decisamente sbagliato e in concerto con Ikone perde la sfera

5' - Fallo di Milenkovic su Ilic. Il serbo guadagna una punizione per il Torino da buonissima posizione

3' - Tameze calcola male un rimbalzo ed è costretto a rincorrere Kouamé. L'ivoriano cade a terra lasciandosi un po' andare. Per La Penna è tutto regolare

2' - Granata subito propositivi in questa prima fase: la squadra di Juric cerca spazi per far male ai gigliati

0' - Inizia la partita! Primo pallone affidato al Torino

INIZIO PRIMO TEMPO

18:29 - Ecco le due compagini che guadagnano il centro del campo: Fiorentina in maglietta e pantaloncini viola, Torino in completo bianco da trasferta

18:27 - Ed ora l'inno della Fiorentina a precedere l'ingresso delle squadre in campo ormai prossimo

18:24 - Le casse del Franchi caricano il pubblico presente sugli spalti con la celebre "Freed From Desire", per i tifosi viola "Bombe nell'Aria!"

18:20 - Queste le formazioni ufficiali scelte da Vincenzo Italiano e Ivan Juric.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Kouame; Beltran.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Pellegri, Zapata.

18:15 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Torino, gara valida per la 18^ giornata di campionato, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 18:30