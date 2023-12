Fonte: Andrea Giannattasio

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan non sarà in campo contro il Ferencvaros a causa di una forma influenzale. Il calciatore non sarà presente neanche in panchina. Accanto a Maxime Lopez contro gli ungheresi giocherà Mandragora dal primo minuto.