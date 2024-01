FARIOLI, Italiano lo stimo molto: abbiamo idee simili

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

L'allenatore del Nizza Francesco Farioli, presente al Premio Maestrelli a Montecatini, ha parlato ai media presenti tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Io sono di Montecatini e oggi praticamente gioco in casa. E' un onore essere qua, essere in mezzo ad allenatori che hanno fatto la storia del calcio. Per me è un enorme soddifazione".

C'è qualche allenatore che le è rimasto nel cuore tra i premiati? "Difficile fare un nome, basta vedere l'elenco. Tutti hanno fatto la storia. Stasera sono qua con mister Spalletti, è veramente una serata speciale".

Sul campionato italiano: "In Italia ci sono tanti allenatori bravi. La scuola allenatore italiana è molto preparata. La Serie A rimane uno dei più affascinati, e questo è merito anche degli allenatori"

Accostato alle panchine delle big? "Sono strafelice di essere a Nizza. C'è tanto da fare là, dobbiamo rimanere concentrati perché settimana prossima abbiamo una gara di coppo. Poi è normale che le voci fanno sempre piacere".

Differenza tra Ligue 1 e Serie A? "Sono due campionati molto competitivi. Quello italiano è più strategico come approccio. Anche in Ligue 1 c'è un bel parco giocatori, basti pensare che il campionato inglese pesca maggiormente dalla Francia".

Esperienza all'estero? "Sono stato in Qatar, poi in Turchia e ora in Francia. Sono uscito dai canoni tradizionali, mi sono arricchito. Sono grato alla vita per le esperienze che ho avuto. Tanti mi hanno dato occasioni importanti in giovane età. Spero di continuare così, su questa strada".

Su Spalletti: "E' la persona giusta per l'Europeo e per i prossimi Mondiali. Per noi è una fortuna essere rappresentati da una persona di questo livello".

Qualche sorpresa per la corsa alla Champions? "Ci sono squadre come Fiorentina e Bologna che stanno facendo un campionato ad alti ritmi. Altre sembrano in difficoltà, ma fino alla fine saranno là a lottarsela. Il mercato di gennaio può stravolgere anche un po' di equilibri. Secondo me alla fine sarà un testa a testa tra le 7-8 squadre coinvolte".

Le piace il gioco di Italiano? "Abbiamo giocato contro in amichevole. E' un tecnico che stimo, mi piace come fa giocare le sue squadre, per l'identità che dà. Lo stimo molto, lo ammiro per il coraggio che riesce a trasferire. Abbiamo molte idee in comune. Quello che ha fatto alla Fiorentina negli ultimi tre anni è qualcosa di eccezionale".

C'è qualche giocatore viola che l'ha particolarmente colpita? "Più di uno, è una squadra organizzata e competitiva. L'anno scorso le due finali hanno mostrato il valore della Fiorentina. Ci sono tanti giocatori di valore che mi piacciono ma è dura prenderli per noi".