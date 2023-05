AQUILANI, In dieci è uscito lo spirito giusto per vincere

Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

Alberto Aquilani commenta la vittoria della Primavera viola con il Lecce: "Abbiamo fatto una partita importante, seria. Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, abbiamo fatto gol e potevamo fare altri gol ma abbiamoconcesso molto poco ad una squadra che domina il campionato Primavera, molto fisica e forte, quindi la soddisfazione è quella. Poi siamo rimasti in dieci, sembrava un film già visto ma i ragazzi sono stati bravi a mettere quel qualcosa in più a portare a casa il risultato. Serve quello spirito di soffrire anche in dieci ma portare a casa il risultato, ora ci sono partite difficili e devono uscire fuori la testa e la mentalità"

Dopo due ko, vincere con la capolista ennesimo step: "Era un test per tutti oggi, perché il Lecce per come è strutturata potrebbe giocare anche in Lega Pro e alla quale è molto difficile fare gol. Il test è superato ma io ero soddisfatto anche contro la Roma anche se certe partite non devi perderle.

Amatucci? Prova sempre questi tiri, perché ha voglia di migliorare ma oltre al gol è l'attitudine nei 90 minuti che è un segnale per tutti che stiamo facendo le cose per bene. Ora mancano tre partite e dobbiamo essere concentrati"

Sette punti sulla settima sono sufficienti? Se noi pensiamo di proteggere qualcosa non va bene, noi dobbiamo continuare a fare il campionato, intanto dobbiamo andare a Napoli a giocare a calcio come sempre

Un giudizio sui singoli? I singoli stanno crescendo e devono crescere ancora, lasciamoli finire bene e poi vediamo a che livello sono arrivati"