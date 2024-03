SERIE A, Dati e curiosità su Fiorentina-Roma

FirenzeViola.it

Napoli-Torino di stasera inaugura la ventottesima giornata di Serie A. Un turno che vede Fiorentina-Roma spiccare tra le gare più interessanti del weekend. Ecco dati e curiosità fornite dalla Lega Serie A sul match di domenica sera:

La Roma ha vinto solo una delle ultime quattro partite in campionato contro la Fiorentina (1N, 2P), pareggiando inoltre la più recente (1-1 nella gara d’andata di questo torneo) La Fiorentina ha vinto le ultime due gare casalinghe contro la Roma in Serie A TIM, dopo una serie di quattro incontri interni consecutivi senza successi contro questa avversaria (1N, 3P); l’ultima volta che la Viola ha superato i giallorossi in tre partite domestiche di fila nella competizione è stata tra il 1978 e il 1980. La Roma è la squadra che ha ottenuto meno punti negli scontri diretti giocati in questa Serie A TIM tra le formazioni attualmente nelle prime otto posizioni in classifica, appena cinque in nove gare (1V, 2N, 6P). La Fiorentina ha vinto ben sei delle ultime otto gare casalinghe in Serie A TIM (1N, 1P), anche se in tre delle quattro più recenti ha chiuso il primo tempo in svantaggio per 1-0. Dall’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, solo Inter (21) e Bologna (19) hanno conquistato più punti dei giallorossi in campionato (18, frutto di sei successi e una sconfitta) e nessuna squadra ha segnato più reti dei capitolini (20, alla pari dei nerazzurri).

La Fiorentina ha vinto solo due delle nove gare di Serie A TIM giocate nel 2024 (3N, 4P) ed inoltre non trova il successo contro un’avversaria che inizia la giornata nelle prime cinque posizioni dallo scorso 8 ottobre, contro il Napoli (3-1). La Fiorentina è la squadra che ha registrato più recuperi offensivi in questa Serie A TIM (247), quasi 100 più della Roma, che con 150 ha fatto peggio finora di qualsiasi altra formazione attualmente nella metà alta della classifica. Mentre la Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A TIM (11), la Roma è la formazione che in percentuale ha subito più reti con questo fondamentale nel torneo in corso: il 27%, nove su 33. Andrea Belotti, che ha vestito la maglia della Roma nella prima parte di questo campionato, ha all’attivo sei reti contro i giallorossi in Serie A TIM, anche se solo una di queste è arrivata in casa (il 25 settembre 2016, con il Torino); l’attaccante della Fiorentina può diventare il quarto giocatore capace di segnare sia a favore che contro i capitolini nel corso della stessa stagione di Serie A TIM (escluse autoreti), dopo Dino da Costa (nel 1961/62), Marco Branca (nel 1995/96) e Mattia Destro (nel 2014/15). Romelu Lukaku, che nell’ultima giornata è andato in doppia cifra di gol per l’11ª volta in stagione nei cinque grandi campionati europei, è a quota 399 presenze tra Premier League e Serie A TIM e potrebbe diventare il secondo giocatore belga capace di tagliare la soglia delle 400 gare giocate nei top-5 tornei europei dall’inizio dello scorso decennio, dopo Thibaut Courtois.