ITALIANO, Arechi e Colantuono gli portano spesso fortuna

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Quella di domenica sarà la seconda sfida in panchina tra Stefano Colantuono e Vincenzo Italiano. Nell’unico precedente roboante vittoria per 4-0 per il tecnico viola nel match del Franchi di Firenze dell’11 dicembre 2021. Colantuono ha invece sfidato cinque volte in casa la Fiorentina, con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre ko. In tre precedenti, da allenatore, Italiano ha vinto una sola volta all’Arechi.

Precedenti in equilibrio per l’allenatore della Fiorentina all’Arechi, di cui ha calcato l’erba anche da calciatore, con la maglia del Verona nella stagione 2002/2003. Allora i gialloblu lo espugnarono vincendo 3-1 e in gol andò anche lo stesso Italiano. Nell’annata successiva, sempre con il Verona, riuscì a uscire ancora indenne da Salerno pareggiando 1-1; nel 2004/05 i gialloblu vinsero 2-1 a Salerno, gol di Palladino, Behrami e Italiano. Ko invece per 4-0, nel 2005, con la casacca del Genoa. Lo riporta Salernitananews.it.