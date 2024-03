FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina ha raggiunto i quarti di finale in una competizione europea per la seconda stagione consecutiva: non succedeva dal biennio 1960/61 e 1961/62 (in entrambe le annate in Coppa delle Coppe) che i viola entrassero per due anni di fila tra le migliori otto in un torneo continentale.