CAPELLO A RFV: "ITALIANO IN EUROPA È PIÙ ATTENTO. BELLO A BRUGGE, MA IN GRECIA SERVE DI PIÙ"

Campione d'Europa sulla panchina del Milan nel 93/94, l'ex allenatore Fabio Capello è al telefono con Radio FirenzeViola per analizzare il momento della Fiorentina, fresca del passaggio in finale di Conference League:

Italiano due volte di fila in finale. Per lui ci sono state critiche, ma qui c'è il suo marchio.

"È stato un successo molto bello, sono contento per la Fiorentina e per un allenatore che per due volte di fila è in una finale europea. Io ne so qualcosa, la Fiorentina aveva dentro una grande voglia di rivincita. L'augurio che gli faccio è di portare a casa questo trofeo".

È stata una Fiorentina europea a Brugge e in generale?

"Sì, direi di sì. Una squadra umile, ha messo in evidenza le proprie caratteristiche ma ha aggiunto anche umiltà. Così ha raggiunto il risultato".

Qualche gol durante l'anno poteva essere evitato, ma è nel DNA di Italiano giocare così offensivamente.

"Però in campo internazionale è stato un po' più attento. Gli allenatori italiani sono bravi, studiano: lasciano giocare e poi ripartono, e fanno male. In stagione devo dire che la Fiorentina ha sempre creato molto e realizzato meno rispetto alle occasioni che ha avuto".

Ora in finale però servirà qualcosa in più.

"Andrà a giocare in un campo dove ho giocato anche io col Milan una volta. È molto molto caldo, i tifosi greci sono straordinariamente attenti ad aiutare la squadra nei momenti di difficoltà e a far sì che i giocatori rendano al 110%. Uno deve pensare che quello che ha visto finora è tutto vero, ma servirà ancora qualcosa in più. Ci vorrà una partita con molta molta attenzione".

Conclude il collegamento con: "Un grosso in bocca al lupo alla Fiorentina per questa finale!".