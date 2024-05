JEDA A RFV, Tifo viola in Conference. Contro il Cagliari...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervistato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento", l'ex attaccante del Cagliari Jeda ha parlato della finale di Atene: "Sarà una grande partita tra due squadre che in questo momento sono in salute. Ci sarà da divertirsi. Personalmente mi auguro che le italiane facciano bene, per questo tiferò Atalanta in Europa League e Fiorentina in Conference".

Sui pochi bomber che ci sono in Europa: "Adesso c'è questa moda della ripartenza dal basso e del falso nueve per questo non si richiede più che l'attaccante stia in area a fare gol. Scamacca ha queste caratteristiche: è un giocatore fisico, di peso e di grande personalità. Adesso mancano questi giocatori, perché gli allenatori non ci puntano più. Non a caso si segna meno con le punte".

Sul match tra Cagliari e Fiorentina: "Avendo raggiunto l'obiettivo salvezza non credo che il Cagliari avrà quell'attenzione feroce che la squadra ha solitamente. Il dispendio di energia è stato tanto ed è normale che ci possa essere un calo di tensione. Però anche la Fiorentina avrà in testa la finale di Conference. Penso sarà una partita sciolta, in cui le squadre si affronteranno a viso aperto".

