CAGLIARI-FIORENTINA, Sardi salvi, si gioca giovedì?

Nonostante i pensieri della Fiorentina siano tutti per la finale di Atene, tra 10 giorni esatti, c'è ancora un turno da affrontare prima, la trasferta di Cagliari. I sardi oggi hanno battuto il Sassuolo, costringendolo alla retrocessione in virtù degli altri risultati, ma allo stesso tempo si sono salvati con una giornata di anticipo. La Lega si era resa disponibile, per agevolare la Fiorentina che poi dovrà concentrarsi sulla gara di Atene, ad anticipare la gara anche a giovedì con il benestare del Cagliari ovviamente. L'ufficialità non si avrà però fino a martedì sembra.

