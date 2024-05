FOTO, La festa del Cagliari con Ranieri portato in trionfo

La salvezza del Cagliari in Serie A ha visto come grandi protagonisti due ex viola, uno con poche presenze da calciatore come Yerry Mina, lasciato andare in Sardegna a gennaio dalla Fiorentina, l'altro invece con una grande storia in panchina ormai diversi anni fa, Claudio Ranieri. Proprio il tecnico è stato uno dei mattatori della festa dei prossimi avversari viola a Sassuolo: dopo la vittoria per 2-0 che ha garantito la matematica permanenza nella massima serie, l'allenatore è stato portato in trionfo dai suoi calciatori davanti alle migliaia di tifosi accorsi a Reggio Emilia.

Ecco le foto della festa del Cagliari prima di tornare in Sardegna e iniziare a preparare l'ultima giornata di Serie A in casa con la Fiorentina: